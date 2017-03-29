Президент: "Созданных для наших фермеров условий нет в любой другой стране"

2017-03-29 04:52 | www.apa.az | 4

«Государство оказывает всякую поддержку фермерам. Считаю, что условий, созданных для фермеров, нет в любой другой стране. Наши фермеры освобождены от всех налогов за исключением земельного налога. Уже задействован механизм поощрения экспорта и инвестирования. Это придает фермерам дополнительный стимул, создает для них дополнительные возможности. В настоящее время субсидируются практически все основные сферы сельского хозяйства, в частности, хлопководства».

Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев заявил в заключительной речи на республиканском совещании в Саатлы по вопросам развития хлопководства.

Глава государства отметил выдачу удобрений по льготным условиям: «Фермеры оплачивают всего лишь 30% стоимости удобрений. На льготных условиях также выдаются топливо и кредиты. Я отметил, что на реальный сектор экономики выделено 2 млрд. манатов по самой низкой процентной ставке. Эти средства направляются преимущественно в регионы… Мы делаем это с тем, чтобы люди жили еще лучше, фермеры, работающие граждане заработали больше денег, чтобы у них повысился уровень жизни».

«Я уже отмечал, что в результате успешной экономической политики, стабильности, спокойствия население Азербайджана растет и будет расти. Нам следует рационально пользоваться трудовыми ресурсами. Принимаются меры по созданию новых рабочих мест. Нам в связи с этим следует мобилизовать трудовые ресурсы, чтобы заполнить бреши и предотвратить возникновение дефицита трудовых ресурсов, а также рост безработицы. Поэтому здесь необходимо проводить обдуманную политику, на повестке обязательно должен стоять вопрос стремительного увеличения численности рабочих мест в хлопководстве».