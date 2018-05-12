NASA отправит вертолет на Марс – ФОТО + ВИДЕО

2018-05-12 10:39 | www.oxu.az | 8

NASA в пятницу сообщило, что планирует в 2020 году отправить на Марс вертолет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, разработчики агентства работали над аппаратом четыре года. Устройство получилось размером с мяч, оно весит всего 1,8 кг; его двойной винт совершает 3 тысячи оборотов в минуту, что в 10 раз больше, чем у земных вертолетов.

Аппарат будет управляться дистанционно; его собираются использовать для исследования областей, куда не может добраться марсоход. Вертолет сможет подавать сигнал с расстояния до 55 км и набирать высоту более 30 км.

Он станет первым летательным аппаратом тяжелее воздуха, использованным на другой планете.