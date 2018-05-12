Казахстан и Китай расширят экспорт сельхозпродукции

2018-05-12 10:44 | www.trend.az | 8

В провинции Шэньси Китайской Народной Республики городе Сиань с 10 по 13 мая 2018 года проходит конференция стран-членов ШОС по борьбе и мониторингу трансграничных эпизоотических заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза Казахстана.

В рамках конференции Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев и председатель Главного таможенного управления КНР Ни Йефэн подписали протокол по фитосанитарным требованиям для экспорта рапсового шрота в Китай.

Также китайская сторона продекларировала признание статуса зоны, свободной от ящура с вакцинацией для 5 областей (Восточно-Казахстанская, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Южно-Казахстанская), что дает возможность поставлять в Китай животноводческую продукцию и живых животных по согласованным ветсертификатам со всей территории Казахстана (в 2016 году КНР признала статус зоны свободной от ящура без вакцинации для 9 областей РК). Сняты ограничения по нодулярному дерматиту со всей территории страны, что делает возможным подписание в ближайшее время протокола по ветеринарным требованиям к говядине, экспортируемой из РК в КНР.

Также достигнуты договоренности о проведении инспектирования казахстанских предприятий по производству ячменя и кукурузы китайскими экспертами, для включения их по итогам инспекции в Реестр предприятий экспортеров.

В ходе визита, также состоялся ряд встреч Умирзака Шукеева с руководителями партийных и правительственных организаций КНР. Стороны отметили положительную динамику взаимной торговли и развитие отношений в рамках проекта «Один пояс - один путь».