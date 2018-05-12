Туркменистан утвердил состав совместной с Казахстаном межправкомиссии

2018-05-12 10:57 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив состав межправительственной туркмено-казахской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с туркменской стороны.

Документ был подписан в целях дальнейшего развития партнёрства между Туркменистаном и Казахстаном, расширения двусторонних торгово-экономических, научно-технических и культурных связей.

Напомним, что в начале мая министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на встрече в Ашхабаде с заместителем министра иностранных дел Казахстана Ержаном Ашикбаевым обсудил вопросы взаимодействия на Каспийском море. Ашхабад и Астана обсуждают перспективы торгово-экономического партнерства, развитие договорно-правовой базы, сотрудничество в газовой сфере, в области сельского хозяйства, в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых, в области транспорта, окружающей среды и рыбного хозяйства.

Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Кроме того, в декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран.