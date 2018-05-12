Стали известны финансовые недостатки посольств Азербайджана в Грузии, Марокко и Казахстане

2018-05-12 11:18 | www.apa.az | 8

Стали известны финансовые недостатки посольств Азербайджана в Грузии, Марокко и Казахстане.

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2017 год.

В результате проведенных проверок в прошлом году стали известны факты уклонения от бюджета в посольстве Азербайджана в Грузии, а именно по заработным платам на 3578,8, по командировочным расходам – на 1260,9, по транспортным расходам – на 1787,9, в общей сумме на 11694,8 долларов США. Вышеуказанные средства после проведенных проверок и принятых меры были возвращены в бюджет.

По командировочным расходам в посольстве Марокко выявлено уклонение из бюджета в размере 737,6, по другим расходом 37,8 – всего 775,4 евро. Во время проверки эти средства были восстановлены.



По командировочным расходам в посольстве Казахстана выявлено уклонение из бюджета в размере 198, по другим расходом 39285,1 – всего 39483,1 евро. Во время проверки эти средства были возвращены в бюджет.



В целом в трех посольствах выявлены финансовые нарушения в размере 51 177,9 долларов США и 775,4 евро.