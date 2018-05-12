В партии Меркель призвали Евросоюз организовать саммит по Ближнему Востоку

2018-05-12 11:17 | www.trend.az | 9

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген, представляющий Христианско-демократический союз, призвал ЕС организовать саммит по Ближнему Востоку в свете возросшей напряженности в регионе. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью газете Passauer Neue Presse, передает ТАСС.

ЕС, по мнению Реттгена, "должен как можно скорее пригласить на саммит по Ближнему Востоку" представителей стран региона. "Европейская дипломатия и внешняя политика востребованы сейчас на самом высоком уровне. Ведь в конечном итоге речь идет о наших собственных интересах, касающихся безопасности и стабильности в Европе, которые мы больше не можем отделить от политической обстановки на Ближнем Востоке", - сказал политик.

Как считает Реттген, европейцы, "у дверей которых происходит эскалация", до сегодняшнего дня продемонстрировали "мало воли в том, что касается ответственности и готовности при этом пойти на политический риск".