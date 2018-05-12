Али Ахмедов: Напряженная ситуация в Армении сохранится, если не будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт

2018-05-12 11:21 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Напряженная ситуация в Армении сохранится, если не будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт и Армения продолжит придерживаться обсурдных заявлений, считает вице-премьер, председатель партии - исполнительный секретарь «Ени Азербайджан»Али Ахмедов.
"Конечно же, сказанное премьер-министром Армении Пашиняном будет осуждаться не только с нашей стороны, но и группой посредников, созданной мировым сообществом для решения нагорно-карабахской проблемы", - сказал журналистам в субботу Али Ахмедов.
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