Али Ахмедов: Напряженная ситуация в Армении сохранится, если не будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт

2018-05-12 11:21 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Напряженная ситуация в Армении сохранится, если не будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт и Армения продолжит придерживаться обсурдных заявлений, считает вице-премьер, председатель партии - исполнительный секретарь «Ени Азербайджан»Али Ахмедов.

"Конечно же, сказанное премьер-министром Армении Пашиняном будет осуждаться не только с нашей стороны, но и группой посредников, созданной мировым сообществом для решения нагорно-карабахской проблемы", - сказал журналистам в субботу Али Ахмедов.

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