Поэтесса из Азербайджана представила произведения в Москве - ФОТО

2018-05-12 11:31 | www.oxu.az | 9

Очередной тур 4-го Всероссийского фестиваля молодой поэзии им. Л.А.Филатова «Филатов-фест-2018» состоялся 11 мая в Московском Доме Книги.

Как передает Oxu.Az, в нем приняла участие азербайджанская поэтесса Ирана Гасымова.

Ирана Гасымова не только поэт, но также писатель, переводчик, автор сценария и режиссер нескольких короткометражных фильмов на социальные темы.

В 2013 году был издан сборник ее стихов «Женщина, которая поЭт». В 2017 году Ирана презентовала свой второй сборник стихов «В начале было Слово» в Art Tower Gallery. Поэтесса успешно проводит свои собственные поэтические вечера в Баку, а также за его пределами.



Состав жюри отборочных туров фестиваля «Филатов-Фест 2018»: представитель Московского Дома Книги Сергей Канаев, актеры Анатолий Белый, Алена Бабенко, Михаил Полицеймако, Михаил Довженко и др.; поэты Влад Маленко, Максим Замшев, Александр Вулых, Алексей Тараканов, Всеволод Емелин, Алексей Витаков, Елена Исаева, Вадим Степанцов и др.



Ежегодный фестиваль Филатов-фест, названный в честь поэта и актера Леонида Филатова, был организован в 2014 году поэтом, актером и режиссером, выходцем из Театра на Таганке Владом Маленко.