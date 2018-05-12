Стороны подтвердили участие в новом раунде переговоров по Сирии в Астане

2018-05-12 11:38 | www.trend.az | 9

Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в очередном раунде переговоров, который состоится 14-15 мая в столице Казахстана, сообщила пресс-служба МИД республики, передает РИА Новости.

"Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в предстоящих переговорах, которые пройдут в столице Казахстана 14-15 мая. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции", — говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.