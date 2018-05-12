США и ОАЭ сохранили соглашение об "открытом небе"

2018-05-12 11:43 | www.trend.az | 9

США и ОАЭ договорились о продлении действия соглашения об "открытом небе" в сфере гражданских авиаперевозок, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM.

Это соглашение ранее вызывало острую критику со стороны крупнейших американских авиакомпаний, которые обвиняли авиакомпании из ОАЭ в недобросовестной конкуренции из-за получения госсубсидий.

"Все условия и положения соглашения о воздушных перевозках, включая "пятую свободу", остаются в полном виде без изменений, и у эмиратских и американских компаний остается право добавлять рейсы и менять услуги", — заявил после переговоров в Вашингтоне посол ОАЭ в США Юсеф аль-Отейба.