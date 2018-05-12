Гейдар Алиев сыграл большую роль в становлении национальной архитектуры - Союз архитекторов Азербайджана

2018-05-12 11:50 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в становлении национальной архитектуры, сказал в субботу журналистам председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбей Гасымзаде.

По словам председателя правления, Гейдар Алиев всегда оказывал большую поддержку азербайджанским архитекторам.

"Еще в 70-е годы советское руководство старалось стереть понятие национальной архитектуры. Но Гейдар Алиев в эти же годы советовал нашим архитекторам использовать наследие национальной архитектуры. Это оставило свой след в архитектурном облике наших городов. В архитектурных произведениях тех лет явственно ощутимы национальные признаки", - отметил Гасымзаде.

Глава Союза подчеркнул, что Общенациональный лидер продолжал оказывать внимание национальной архитектуре и в годы независимости Азербайджана.

"В годы независимости Гейдар Алиев продолжал оказывать пристально внимание архитектуре, красоте Баку и других наших городов. Я счастлив, что в течение восьми лет слышал его советы по архитектуре городов, которые позволили мне многое понять и осознать", - отметил Гасымзаде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.