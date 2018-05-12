Али Ахмедов: «Если Пашинян не осознает необходимость справедливого урегулирования конфликта, это начало его трагедии»

2018-05-12 11:58 | www.apa.az | 8

Заместитель премьер-министра, заместитель председателя и исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов выразил отношение к словам Никола Пашиняна.

Как сообщает АПА, А.Ахмедов сказал, что сказанные Пашиняном слова будут подвержены критике не только со стороны официального Баку, но и всего мирового сообщества.

А.Ахмедов отметил, что наличие нагорно-карабахского конфликта является серьезным препятствием на пути к миру и стабильности на Южном Кавказе: «Не соответствующие реальности и усиливающие напряженность заявления Пашиняна нанесут ущерб самой Армении. Вы видите, что и в Азербайджане и в Армении прошли президентские выборы. После выборов в Азербайджане люди продолжают жить своей жизнью, работают, проявляют активность, в выходные дни сажают деревья, проявить единство с властью и доверяют результатам выборов. Это реальность Азербайджана. А есть реальность Армении – недовольства, беспокойства, столкновения и др. Чем больше Армения будет далека от мысли освободить оккупированные азербайджанские территории, и будет озвучивать бессмысленные заявления, тем хуже будет обстановка в этой стране. Армения находится в тупике, там нет потенциала для экономического развития. Урегулирование конфликта больше послужило бы интересам Армении, могло бы исправить положение. Если пришедшие к власти новые силы не понимают необходимости справедливого урегулирования конфликта как основной причины напряженности, то считаю, это начало трагедии. Если так пойдет дальше, возможно, в ближайшее время народ снова выйдет на улицы с требованием сменить власть».



Отметим, после избрания на должность премьер-министра Н.Пашинян нанес визит на оккупированные территории Азербайджана. Он отметил важность участия в переговорах сепаратистского режима Нагорного Карабаха. Н.Пашинян сказал, что предпримет усилия для того, чтобы Нагорный Карабах был признан независимым государством на международном уровне.