Граждане Узбекистана должны будут проходить регистрацию при посещении Кыргызстана

2018-05-12 11:52 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало сообщение для граждан страны, посещающих Кыргызстан.

«В соответствии с постановлением правительства №689 «О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызстана» от 19 декабря 2016 года иностранцы, в том числе граждане Узбекистана, обязаны осуществить процедуру регистрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента пересечения государственной границы Кыргызстана», – говорится в сообщении.

Согласно информации, за нарушение этих правил полагается штраф в 10 тысяч сомов (около 145 долларов), эта сумма установлена в соответствии с законом Кыргызстана.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте посольства Узбекистана в Кыргызстане (www.uzbekistan.kg), или позвонив по телефону в консульский отдел посольства по номеру: (+996 312) 986 296.