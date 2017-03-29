26 человек пострадали при пожаре в пассажирском самолете в Перу (Обновлено)

2017-03-29 05:33 | www.trend.az | 4

05:33 (GMT+4) По меньшей мере 26 человек пострадали в результате инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту перуанского города Хауха, передает ТАСС со ссылкой на газету La Republica.

По ее данным, среди пострадавших числится один ребенок. Один пассажир был доставлен в больницу, о его личности не сообщается.

04:12 (GMT+4) Лайнер авиакомпании Peruvian Airlines загорелся во вторник при посадке в аэропорту перуанского города Хауха, передает РИА Новости со ссылкой на портал RPP.

На борту находились 140 пассажиров, по предварительной информации, после посадки всех их успели эвакуировать с борта пылающего самолета.

Аэропорт был закрыт для вылета и прилета самолетов, к месту происшествия немедленно прибыли пожарные расчеты.