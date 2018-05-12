Али Ахмедов: Пашинян говорит глупости

2018-05-12 11:59 | www.oxu.az | 8

Сказанное Пашиняном об Азербайджане может признаком его глупости.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра, исполнительный секретарь партии Ени Азербайджан Али Ахмедов, комментируя заявления нового премьер-министра Армении Николы Пашиняна об Азербайджане:

«Конечно же, его заявления осудим не только мы, но и группа посредников, созданная мировым сообществом для урегулирования конфликта. В целом, наличие этого конфликта являются серьезной преградой на пути на пути закладки прочной основы стабильности и спокойствия на Южном Кавказе».