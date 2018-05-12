"Обитатели ада" едут в Сумгайыт (ФОТО)

2018-05-12 12:03 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Шекинского международного театрального фестиваля "Sərhədsiz teatr" ("Театр без границ") коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра выступит в Сумгайыте, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На сцене Сумгайытского государственного драматического театра 12 мая будет представлен спектакль "Cəhənnəm sakinləri" ("Обитатели ада"), поставленный по одноименной пьесе народного писателя Эльчина Эфендиева.

Фестиваль состоится 12-19 мая 2018 года при совместной организации министерства культуры Азербайджана, исполнительной власти города Шеки и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Фестиваль посвящен 95-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 145-летию Национального профессионального театра.

Наряду с азербайджанскими театрами в фестивале примут участие коллективы из Ирана, Грузии, Мексики, Колумбии и России.

Фестиваль пройдет в два этапа – национальный и международный. В национальный этап включены визиты республиканских театров в Сумгайыт, Хырдалан, Лянкяран, Мингячевир, Хачмаз, Евлах, Агдам, Барду, Агстафу, Загаталы, Исмаиллы, Гейгель.