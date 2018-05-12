Участие США в очередных переговорах по Сирии в Астане пока не подтверждено

2018-05-12 12:18 | www.trend.az | 6

Участие представителей США в качестве наблюдателей на очередном раунде переговоров по Сирии в рамках Астанинского процесса 14-15 мая пока не подтверждено, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"К этому моменту их участие не было подтверждено", — сказал собеседник агентства.

В субботу МИД Казахстана сообщил, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили приезд на переговоры, которые пройдут в столице Казахстана 14-15 мая. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.