İçişleri Bakanı Soylu: Bugün Türkiye güçlü, kudretli bir ülkedir

2017-03-29 05:27 | www.trend.az | 1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Gabar'da da biz varız. Hadi alsınlar bakalım İki Yaka Dağları'nı. Hadi alsınlar, görelim. Yıllardan beri oradalar hadi alsınlar. Daha yapacaklarımızın başındayız. Oradaki vatandaşların huzuru olacak." dedi.

Soylu, Mersin'deki programı kapsamında iş adamlarıyla bir restoranda bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin konumunun önemli bir enerji havzasında olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, İpek Yolu'nu bütün kuvvetiyle 21. yüzyılda yeniden canlandırdığını belirten Soylu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. havalimanı gibi büyük projelerin bu nedenle yapıldığını aktardı.

Ülkenin, siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizler ve terör nedeniyle 1990 ile 2000 yıllar arasını "ıskaladığını" ifade eden Soylu, Türkiye'nin 21. yüzyıla çok iyi başladığını söyledi.

Soylu, geçmişte milli iradenin tecelli etmesinin istenmediğini belirterek, "Bugün demokrasiden bahsetmeye çalışanlar, demokrasi diye kendisini ortaya koyanlar, 'Şurada bu yapılıyor, burada bu yapılıyor' diyenler milleti sıra dayaklarından geçirdiler. Bugün, Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği anlayış, çok net ve açık söylüyorum, bu millete kendi oyunu kullandırabilme özgürlüğü bile sağlamadı." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki birlik ve beraberliğin her zaman hedef alındığını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Birinci birlik hamlesi Cumhuriyettir. İkinci birlik hamlesi rahmetli Menderes'tir. Üçüncü birlik hamlesini de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdi. Herkes kendisini bu ülkede ifade ediyor. Ben demokrasinin, demokrasi literatürünün ne olduğunu bilen, demokrasinin dünya ölçeklerinde ne ifade ettiğini çocukluğundan itibaren takip eden bir kardeşinizim. Bugün herkes rahatlıkla Aleviyim diyor. Bu seçim kampanyası içerisinde Bursa'da karşılaştığımız bir kardeşimiz, bir devlet memuru, bana bir tek şey söyledi. 'Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun, ben 20 yıl devlette ismini gizleyen bir kardeşinizim, bugün rahatlıkla söylüyorum' dedi. Bu büyük bir zihniyet devrimidir. Bunu sağlayamazsanız ülkenizi büyütemez, kardeşliğinizi tesis edemezsiniz."

Mevcut yönetim sistemiyle hala devam etmek isteyenlerin olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz ne yapacağız. Buradan çıkacağız Ankara'ya gidip gidemeyeceğimiz belli değil. Aynısı Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sayın Devlet Bahçeli ve herkes için geçerli. Kimin yaşayacağı, öleceği belli mi? Ama biz bir şey yapmak zorundayız. Bir yerde bir arıza görüyoruz. O arızayı eğer kapatmazsak bizden sonraki nesillere de sirayet edecek. O nesiller 'Bunu niye zamanında kapatmadınız' diyecekler. Şimdi Türkiye ayakları üzerinde duruyor. Millet özgürlüğünü, hürriyetini çok daha iyi anlayabilmek kabiliyetine sahip. Sadece devletin değil, özel sektörün ortaya koyduğu gelişmeden sonra, hür fikirler geliyor. Hür bir sermaye anlayışıyla Türkiye'de her şeyin çok daha iyi düşünülmesine, olgunlaşmasına sebebiyet verir. Türkiye eski Türkiye değil. Bunu beraber yaşıyoruz."

Soylu, dünyada demokrasiyi hak eden yegane ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin çok fazla zorluk çektiğini belirtti.

Türkiye'nin hedeflerinin büyük olduğunu bildiren Soylu, "Türkiye bugün ayakları üzerinde durmaktadır. Devletin içerisinde, güvenlik politikaları içerisinde olan birisi olarak söylüyorum. Bugün Türkiye güçlü, kudretli bir ülkedir. Herkes aklına kazısın. Belki bu coğrafyada bugün biz oyun kuramıyor olabiliriz. Ama bugün için bir şey söyleyeyim. Kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyiz. Önümüzde parlak bir gelecek var." diye konuştu.

Kaynak: AA