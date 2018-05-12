В Госкомитете по работе с религиозными организациями допущены финансовые нарушения

2018-05-12 12:54 | www.apa.az | 9

Стали известны финансовые недостатки Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана.

Как сообщает АПА, Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2017 год.

В результате проведенных проверок в прошлом году стали известны факты уклонения от бюджета в Госкомитете, а именно по заработным платам на 9 733, по транспортным расходам – на 3 043,5, по расходам на проведение мероприятий – на 10 141, по другим расходам – на 19330, по налогам, пошлинам – на 154, в общей сумме на 42 401,5 манатов. Вышеуказанные средства после проведенных проверок и принятых мер были возвращены в бюджет.