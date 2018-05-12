Синоптики обещают ливни и гром

2018-05-12 12:57 | www.oxu.az | 10

13 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем временно усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-16°, днем - 21-25°, в столице ночью 14-16°, днем - 22-24° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.



На Абшеронских пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 13 мая в течение дня будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 13-14 градусов.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) будет дуть северо-западный ветер. Температура воды в море составит 16-17 градусов.



В районах Азербайджана 13 мая ожидается гром, временами дожди, кое-где ожидаются ливни. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 21-26°, в горах ночью 3-7°, днем 10-15° тепла.



