Али Ахмедов: Неосознание необходимости справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта знаменует начало трагедии в Армении (версия 2)

2018-05-12 12:54 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Неосознание пришедшей к власти в Армении силой необходимости справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта знаменует начало трагедии в Армении, считает вице-премьер, председатель партии - исполнительный секретарь «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

В этой связи, по словам вице-премьера, напряженная ситуация в Армении сохранится, если не будет урегулирован нагорно-карабахский конфликт и Армения продолжит придерживаться абсурдных заявлений.

«Конечно же, сказанное премьер-министром Армении Пашиняном будет осуждаться не только со стороны Азербайджана, но и со стороны группы посредников, созданной мировым сообществом для решения нагорно-карабахского конфликта», - сказал журналистам в субботу Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, в целом, наличие данного конфликта является серьезной преградой на пути достижения устойчивого фундамента для обеспечения стабильности и спокойствия на Южном Кавказе.

«Что же касается его визита [премьер-министра Армении] в регионы и его несоответствующих реальности заявлений, приводящих к росту напряженности, то считаю, что это нанесет вред самой Армении. Как вы видите, как в Армении, так и в Азербайджане, состоялись президентские выборы. Поствыборная ситуация в Азербайджане заключается в том, что люди работают, проявляют активность, сажают деревья в выходные дни, демонстрируют единство с властью. Они демонстрируют свою глубокую веру в результаты выборов», - добавил Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, все это отражает реалии, действительность Азербайджана.

«А еще есть реалии Армении – недовольства, беспокойство, столкновения. Насколько Армения будет далека от готовности освобождения от оккупации азербайджанских земель, и продолжит озвучивать бредовые заявления, столь долго в Армении будет сохраняться напряженное положение», - сказала вице-премьер.

По словам вице-премьера, Армения находится в тупиковом состоянии, у нее нет потенциала для развития с экономической точки зрения.

«Урегулирование конфликта, более соответствовало бы интересам Армении, стало бы основой для улучшения их положения. Если пришедшая после этой напряженности к власти сила не осознает необходимость урегулирования этого конфликта справедливым путем, считаю, что это есть начало его трагедии. Если так и продолжится, думаю, что в ближайшее время народ вновь выйдет на улицы и потребует смены власти», - отметил Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев: Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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