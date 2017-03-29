Береговая охрана США в ходе серии операций изъяла 16 тонн кокаина

2017-03-29 05:43 | www.apa.az | 4

Береговая охрана США в ходе серии операций изъяла в общей сложности 16 тонн кокаина. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал WSVN.

По данным службы береговой охраны, операции проводились в течение 60 дней в Карибском море, у берегов Южной Америки, а также в Тихом океане. Как сообщили власти, цена такого количества наркотиков на черном рынке может превышать один миллиард долларов.

Сообщается, что по итогам операции были проведены задержания, по меньшей мере 30 контрабандистам будут предъявлены обвинения в связи с незаконным оборотом наркотиков.