Завтра в некоторых местах ожидаются грозы и ливни

2018-05-12 13:06 | www.apa.az | 9

13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-16°, днем 21-25°, в Баку ночью 14-16°, днем 22-24° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 50-55%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 13 мая в течение дня будет дуть северо-западный ветер. Температура воды в море составит 13-14 градусов. На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 16-17 градусов.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, дожди. Утром и ночью местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 21-26°, в горах ночью 3-7°, днем 10-15° тепла.