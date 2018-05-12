Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-05-12 13:00 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
Отметим, что девятого мая официальный курс маната по отношению к иностранным валютам не устанавливался в связи с нерабочим днем.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
30 апреля
|
1,7
|
7 мая
|
1,7
|
1 мая
|
1,7
|
8 мая
|
1,7
|
2 мая
|
1,7
|
9 мая
|
-
|
3 мая
|
1,7
|
10 мая
|
1,7
|
4 мая
|
1,7
|
11 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0078 маната (0,3836 процента). Средневзвешенный курс составил 2,025625 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
30 апреля
|
2,0618
|
7 мая
|
2,0333
|
1 мая
|
2,0522
|
8 мая
|
2,0252
|
2 мая
|
2,0404
|
9 мая
|
-
|
3 мая
|
2,0378
|
10 мая
|
2,0185
|
4 мая
|
2,0377
|
11 мая
|
2,0255
|
Средний курс за неделю
|
2,04598
|
Средний курс за неделю
|
2,025625
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