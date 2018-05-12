AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-05-12 13:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Отметим, что девятого мая официальный курс маната по отношению к иностранным валютам не устанавливался в связи с нерабочим днем.

Официальный курс маната по отношению к доллару

30 апреля

1,7

7 мая

1,7

1 мая

1,7

8 мая

1,7

2 мая

1,7

9 мая

-

3 мая

1,7

10 мая

1,7

4 мая

1,7

11 мая

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0078 маната (0,3836 процента). Средневзвешенный курс составил 2,025625 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

30 апреля

2,0618

7 мая

2,0333

1 мая

2,0522

8 мая

2,0252

2 мая

2,0404

9 мая

-

3 мая

2,0378

10 мая

2,0185

4 мая

2,0377

11 мая

2,0255

Средний курс за неделю

2,04598

Средний курс за неделю

2,025625

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir.
Copyright © 2016 All rights reserved.

ILK-10 Azeri Website Directory