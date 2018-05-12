Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-05-12 13:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Отметим, что девятого мая официальный курс маната по отношению к иностранным валютам не устанавливался в связи с нерабочим днем.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 апреля 1,7 7 мая 1,7 1 мая 1,7 8 мая 1,7 2 мая 1,7 9 мая - 3 мая 1,7 10 мая 1,7 4 мая 1,7 11 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0078 маната (0,3836 процента). Средневзвешенный курс составил 2,025625 маната за один евро.