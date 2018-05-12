Меркель: ЕС достиг огромного прогресса в вопросе сотрудничества в оборонной сфере

2018-05-12 13:02 | www.trend.az | 9

Европа достигла огромного прогресса в усилиях по взаимодействию в военной сфере. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, который был опубликован в субботу на сайте правительства ФРГ, сообщает ТАСС.

"Мы достигли здесь громадного прогресса", - сказала она. За счет PESCO (Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны) ЕС сможет экономить и более эффективно использовать имеющиеся ресурсы в военной сфере, напомнила канцлер. По ее словам, в дополнение к кооперации в рамках НАТО это "исключительно важно для повышения оборонных способностей" ЕС.

Одновременно Меркель призвала не допускать самого возникновения конфликтов. "Наша безопасность зависит от ситуации в других регионах мира", - указала она. Глава правительства утверждала, что Берлин для урегулирования кризисов намерен использовать сочетание различных мер - политических, военных и сотрудничества в деле восстановления и развития.