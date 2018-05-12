Президент повысил зарплаты депутатам

2018-05-12 13:12 | www.oxu.az | 8

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О статусе депутатов Милли меджлиса».

Как передает Oxu.Az, согласно документу, зарплаты депутатов были повышены.

Так, отныне председатель Милли меджлиса будет получать 2475 манатов (до сих пор 2250 манатов), первый зампред ММ - 2227 манатов (до сих пор 2015 манатов), зампред - 2103 манатов (до сих пор 1912.5 манатов), председатель комитета Милли меджлиса - 1980 манатов (до сих пор 1800 манатов), заместитель председателя комитета – 1856 манатов, рядовой депутат - 1732 манатов (до сих пор 1575 манатов).

Изменения вступили в силу 1 мая.