Гейдар Алиев сыграл большую роль в становлении национальной архитектуры - Союз архитекторов Азербайджана (версия 2)

2018-05-12 13:11 | www.trend.az | 9

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БАКУ /Trend/ - Общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл большую роль в становлении национальной архитектуры, сказал в субботу журналистам председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде.

По словам председателя правления, Гейдар Алиев всегда оказывал большую поддержку азербайджанским архитекторам.

"Еще в 70-е годы советское руководство старалось стереть понятие национальной архитектуры. Но Гейдар Алиев в эти же годы советовал нашим архитекторам использовать наследие национальной архитектуры. Это оставило свой след в архитектурном облике наших городов. В архитектурных произведениях тех лет явственно ощутимы национальные признаки", - отметил Гасымзаде.

Глава Союза подчеркнул, что общенациональный лидер продолжал оказывать внимание национальной архитектуре и в годы независимости Азербайджана.

"В годы независимости Гейдар Алиев продолжал оказывать пристальное внимание архитектуре, красоте Баку и других наших городов. Я счастлив, что в течение восьми лет слышал его советы по архитектуре городов, которые позволили мне многое понять и осознать", - отметил Гасымзаде.

В субботу в Баку состоялся пленум Союза архитекторов Азербайджана, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

Сначала члены правления Союза посетили Аллею почетного захоронения, где возложили венки и цветы на могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой. Затем участники пленума посетили Аллею шехидов.

Перед началом пленума гости также ознакомились с выставкой "Современная архитектура Азербайджана".

В рамках пленума были продемонстрированы презентации на тему "Гейдар Алиев и охрана национального культурного наследия" и "100-летие Азербайджанской Демократической Республики".

В ходе пленума ряд членов Союза были награждены памятной медалью "Микаил Усейнов" и профессиональным свидетельством "Мастер-архитектор".

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

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