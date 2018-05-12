Министр обороны: «Азербайджанская Армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям»

2018-05-12 13:38 | www.apa.az | 8

12 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, к совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.



Основываясь на слова, прозвучавшие в речи Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами о нагорно-карабахском конфликте и военном потенциале азербайджанской армии, озвученные на мероприятии, посвященном 95-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, министр обороны поставил конкретные задачи перед должностными лицами.



Генерал-полковник З.Гасанов, также высказал свое отношение к безответственным заявлениям, сделанным различными официальными лицами, в том числе новоизбранным премьер-министром Армении после смены власти в этой стране.



Министр обороны предупредил военно-политическое руководство Армении, что подобные действия противника не приемлемы и Азербайджанская Армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям.



Всесторонне проанализировав текущую обстановку на фронте, министр приказал держать под постоянным контролем деятельность противника на линии фронта и в глубине обороны, быть готовым к его вероятным действиям, а также принять решительные меры с целью немедленного предотвращения возможных провокаций со стороны врага.



Генерал-полковник З.Гасанов довел до руководящего состава требования, вытекающие из распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с организацией и проведением на высоком уровне торжественных мероприятий по случаю 100-летия Вооруженных Сил Азербайджана и дал соответствующие указания ответственным лицам.