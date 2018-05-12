Завтра движение автомобилей в центре Баку будет остановлено

2018-05-12 13:38 | www.apa.az | 8

В связи с проведением по инициативе Фонда Гейдара Алиева пешего марафона «Bakı Marafonu-2018» направление автомобильного движения на некоторых улицах и проспектах будет изменено.

Как сообщили АПА в Управлении дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, с целью обеспечения безопасности и беспрерывного движения участников марафона 13 мая с 09:00 до 15:00, начиная с Площади флага в направлении круга Азнефти, проспекта Нефтчиляр, улиц Юсифа Сафарова, Гадирбекова, Гасаноглу, а также с проспекта Хатаи и второстепенной дороги проспекта Гейдара Алиева в сторону города автомобильное движение будет полностью ограничено.

Водителям, планирующим движение по указанным маршрутам рекомендуется учесть данное предупреждение.