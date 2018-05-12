Завтра закроются центральные улицы Баку

2018-05-12 13:30 | www.oxu.az | 8

В связи с инициированным Фондом Гейдара Алиева марафоном «Бакинский марафон-2018» движение на некоторых бакинских улицах и проспектах будет изменено.

Об этом Oxu.Az сообщили в Главном управление государственной дорожной полиции Баку.

Для обеспечения безопасности участников марафона и непрерывности шествия, 13 мая с 9:00 до 15:00 движение от Площади флага до круга Азнефти, на проспекте Нефтчиляр, улицах Юсифа Сафарова, Гадырбекова, Гасаноглу, а также на проспекте Хатаи и второй полосе проспекта Гейдара Алиева в направлении города будет полностью ограничено.

Дорожная полиция призывает водителей меньше пользоваться личным транспортом на данных участках.