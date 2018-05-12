В штаб-квартире ШОС прошел День культуры Азербайджана

2018-05-12 13:34 | www.trend.az | 8

БАКУ/Trend/ - В штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине состоялся День культуры Азербайджана, говорится в сообщении организации.

Мероприятие, посвященное Дню культуры Азербайджана, было проведено в рамках проекта «ШОС-наш общий дом». Организатором выступили Фонд Гейдара Алиева, посольство Азербайджана в КНР и Секретариат ШОС.

Выступая на мероприятии, которое состоялось 11 мая, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов сказал, что День культуры Азербайджана продолжает традицию знакомства с разнообразной и богатой культурой народов стран семьи ШОС.

«Плодородна и богата земля Азербайджана. Разнообразна, сочна как гранат и красочна как весна азербайджанская культура, щедр и талантлив народ Азербайджана. Посланцы «страны огней» приглашают нас в земной гранатовый рай», - сказал Алимов.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналли в свою очередь отметил, что День культуры Азербайджана в штаб-квартире ШОС является наглядным показателем того важного значения, которое страна придает сотрудничеству с организацией.

«День культуры моей страны в штаб-квартире ШОС является наглядным показателем того важного значения, которое мы придаем нашему сотрудничеству с организацией, относя себя к полноправным членам «семьи ШОС». Мы считаем, что проведение в рамках организации такого рода культурных мероприятий еще больше сближает членов семьи ШОС и прививает нам «Шанхайский дух», — подчеркнул в своём выступлении Зейналли.

Как отмечается, главным событием мероприятия стал концерт традиционной азербайджанской музыки, который дал возможность присутствующим насладиться чарующими голосами народного артиста Азербайджана, лауреата международной музыкальной премии ЮНЕСКО Алима Гасымова и лауреата международного конкурса вокалистов «Урал моно» Улькар Алиевой, а также душевной игрой на таре, лауреата международного конкурса Мугама, музыканта Шахрияра Иманова. Танцевальный ансамбль «Мирвари» представил «страну огней» душевными мелодиями и зажигательными танцами.