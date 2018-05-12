В Азербайджане выпал град и снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

2018-05-12 13:43 | www.oxu.az | 8

11 мая в течение дня и до утра 12 мая на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди, местами интенсивные, град, в горных местностях – снег. В Загатале выпал град в 15:08.

Как передает Oxu.Az, в результате интенсивных дождей поднялся уровень воды некоторых горных рек, на реках Горанчай и Талачай возникли разливы и сели.



Количество выпавших осадков составило на Большом Кавказе – 3-5, Загатале – 120 (105% месячной нормы), Балакяне – 57, Сарыбаше – 51, Малом Кавказе – 4-11, Центрально-низменных районах – 2-9, Газах-Гянджинской зоне – 3-57, Лянкяран-Астаринской зоне – 1-2, Нахчыванской АР – 1-9, Баку и Абшеронском полуострове – 0,6 мм.

В Баку температура воздуха 11 мая поднялась на 3,5 градусов выше нормы, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 19-24 градуса, в низменных районах - 22-27 градусов, в горных районах - 12-16 градусов, в Нахчыванской АР - 16-21 градус тепла.