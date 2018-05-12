Взрыв на турецком судне с российским грузом

2018-05-12 13:47 | www.oxu.az | 8

Серьезный взрыв повредил турецкое судно с грузом российской пшеницы, шедшее в йеменский порт Салефифе

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

В настоящий момент судно отбуксировано в порт Джизан в Саудовской Аравии. Силы «правительственной коалиции» провели осмотр судна, но пока не установили причину взрыва.

«Силы коалиции посетили корабль, провели обследование и обнаружили следы взрыва, направленного изнутри наружу», — говорится в опубликованном заявлении.

Сообщается, что взрыв мог быть связан как с ракетным обстрелом, так и с перегревом механизмов судна.