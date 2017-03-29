В мексиканской тюрьме вспыхнул очередной бунт

2017-03-29 06:24 | www.trend.az | 4

Новый бунт начался во вторник в тюрьме мексиканского города Кадерейта в штате Нуэво-Леон во вторник всего через день после волнений, в результате которых были ранены семь человек, передает РИА Новости.

По предварительным данным властей штата, в ходе бунта во вторник уже погиб один заключенный, два человека, в том числе охранник, получили ранения. Над тюрьмой опять видны облака дыма, так как арестанты жгут свои матрасы в знак протеста против отсутствия еды и подачи воды, сообщает Uno TV.

Правительство Нуэво-Леона сообщило, что к обеспечению контроля над ситуацией в тюрьме уже подключены силы безопасности.

В понедельник стало известно об акции протеста заключенных тюрьмы Кадерейта. Сначала сообщалось о десятках раненых, однако затем власти уточнили, что пострадали всего семь человек.

На прошлой неделе три человека были убиты, один получил тяжелые ранения в стычке между заключенными в тюрьме мексиканского города Сьюдад-Виктория. Перед этим из тюрьмы сбежали 29 заключенных, использовавших подземный туннель.