Акция протеста в Тбилиси против обысков в ночных клубах

2018-05-12 14:06 | www.oxu.az | 8

Полицией в Тбилиси задержаны десятки участников спонтанной акции протеста, начавшейся после проведенной МВД в ночь на субботу спецоперации в ночных клубах, сообщают грузинские СМИ.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на «Интерфакс», в тбилисских ночных клубах «Басиани» и «Галери» задержаны восемь наркоторговцев. В ведомстве отметили, что наблюдение за наркоторговцами велось в течение последних трех месяцев.

Между тем, спецоперация в ночных клубах вызвала протест у владельцев заведений и ряда общественных и политических организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране. Они организовали акцию протеста перед зданием парламента.

Как сообщают СМИ, между участниками акции и полицией произошло несколько столкновений, в результате чего были задержаны десятки протестующих. Среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии «Новый политический центр – Гирчи» Зураб Джапаридзе.

Как заявила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария, по ее информации, в ночь на субботу восемь человек задержаны в уголовном порядке, а 20 человек в административном. В свою очередь представители общественного движения "Белый шум" заявили журналистам, что во время спецоперации в ночных клубах и на акции протеста задержано около 60 человек.

Представители движения отметили, что в субботу намерены провести масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

При этом грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что, по ее информации, задержано около 70 участников спонтанной акции протеста. Также телекомпания отмечает, что правоохранительные органы опечатают пять ночных клубов в Тбилиси.

МВД Грузии обещает в ближайшее время провести специальный брифинг, где объяснит проведенную спецоперацию.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях гибели людей в Грузии от неизвестного нового наркотика. СМИ не исключают, что эти факты стали причиной проведения спецоперации в ночных клубах.