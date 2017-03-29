Один человек погиб, один ранен в результате взрыва в Турции

2017-03-29 06:34 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб, один ранен в результате взрыва автомобиля в Турции, сообщает в среду Анадолу.

Во время взрыва погибший и пострадавший находились в автомобиле.

Инцидент произошел в районе Буджа турецкого города Измир.

Спустя несколько минут после инцидента, прогремел еще один взрыв недалеко от места происшествия. В результате этого взрыва никто не пострадал.

Причина взрывов пока неизвестна. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи.