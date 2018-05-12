В Баку состоялась акция по посадке деревьев по случаю 25-летия создания партии "Ени Азербайджан"

2018-05-12 14:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В пятницу, в Бакинском поселке Туркан, состоялось очередное мероприятие в рамках акции по посадке деревьев, которая была начата в прошлом году по случаю 25-летия со дня создания партии «Ени Азербайджан».

В мероприятии приняли участие члены ПЕА, депутаты, общественные деятели.

Принимавший участие в акции вице-премьер, председатель и исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан», Али Ахмедов поделился своим мнением по поводу мероприятия.

«Эта акция является мероприятием, начало которому было положено в прошлом году по случаю 25-летия создания партии «Ени Азербайджан». Мы выступили с инициативой посадить 700 тысяч деревьев - по числу членов партии «Ени Азербайджан». Эта инициатива была выдвинута в ноябре. До сегодняшнего дня членами партии «Ени Азербайджан» во всех регионах, районах, селах и поселках Азербайджана было посажено свыше 700 тысяч деревьев. С чувством удовлетворения хочу отметить, что члены партии «Ени Азербайджан» приняли активное участие в этой инициативе», - отметил вице-премьер.

Али Ахмедов сказал, что смысл этой акции заключается в том, что партия «Ени Азербайджан» хочет внести свой вклад в сохранение экологической чистоты, и в кампанию по озеленению в Азербайджане.

«Вы знаете, что создатель партии «Ени Азербайджан», общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал большое значение озеленению, посадке деревьев, уходу за ними. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также придает большое значение кампании по озеленению в Азербайджане, и 10 мая глава государства принял участие в церемонии по посадке деревьев. Мы не хотим оставаться в стороне от данной стратегии», - добавил председатель партии.

Али Ахмедов считает, что партия «Ени Азербайджан», являясь примером во всех сферах, также должна проявлять свою роль в области обеспечения экологического равновесия.

«С другой стороны, реализуя такие кампании, партия «Ени Азербайджан» демонстрирует, насколько организованной и большой политической силой она является», - отметил вице-премьер.

Вице-премьер отметил, что эта кампания имеет ряд преимуществ и несет немалую пользу. «Главная его польза в том, что сажаются деревья, что означает здоровье, озеленение. Пройдет несколько лет и здесь появится прекрасный тенистый сад, деревья будут плодоносить, улучшится экология Азербайджана, Баку. Во-вторых, посредством этой кампании партия демонстрирует свою организованность. В-третьих, это форма общения. С чувством удовлетворения хочу отметить, что партия использует различные форматы для укрепления своей сплоченности, считаем, что это мероприятие также является одним из таких форматов», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев, Самир Али. Фото: Заур Мустафаев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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