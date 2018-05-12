Пхеньян уменьшил масштаб ежегодных соревнований танковых частей

2018-05-12 14:17 | www.trend.az | 7

Северная Корея уменьшила масштаб ежегодных соревнований танковых частей по маневрам и стрельбе, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на осведомленный источник в южнокорейском правительстве, передает РИА Новости.

Особенно заметным стало отсутствие на мероприятии лидера КНДР Ким Чен Ына, который в 2016 и 2017 годах лично наблюдал за ходом соревнований, говорится в сообщении.

"На прошлой неделе армия КНДР провела соревнования танковых частей. По нашим оценкам, количество участвующих подразделений, техники сильно сократилось по сравнению с прошлым годом. Нам стало известно, что Ким Чен Ын не присутствовал", — приводит агентство слова чиновника.

Соревнования традиционно проводятся в первой половине года в пограничных с Южной Кореей территориях. Они представляют собой имитацию боевых действий и фактически являются главными крупномасштабными учениями механизированных частей северокорейской армии.