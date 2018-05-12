Узбекистан и Казахстан усилят сотрудничество в борьбе с преступностью

2018-05-12 14:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Министерства внутренних дел Казахстана и Узбекистана намерены создать координационную группу для повышения эффективности двустороннего сотрудничества по различным вопросам оперативно-служебной деятельности, сообщает в субботу пресс-служба МВД Казахстана.

Согласно информации, министерства двух стран подписали совместный приказ в Самарканде (Узбекистан) по итогам совещания с участием глав МВД Казахстана Калмуханбета Касымова и Узбекистана Пулата Бобожонова. В состав группы войдут первые руководители профильных служб министерств.

«Глава казахстанской делегации отметил, что координационная группа МВД двух стран является действенным механизмом двустороннего сотрудничества и поможет оперативно рассматривать и принимать меры по различным вопросам оперативно-служебной деятельности», – сообщила пресс-служба.

В пресс-релизе также отмечается, что в ходе мероприятия стороны обсудили укрепление взаимодействия органов внутренних дел двух стран в сфере борьбы с преступностью, дальнейшее развитие приграничного сотрудничества, обмен практическим опытом, в том числе в законодательной деятельности. В настоящее время органы внутренних дел взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках СНГ и ШОС.