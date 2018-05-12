В Азербайджане поднялся уровень воды в некоторых горных реках

2018-05-12 14:25 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 11 мая до утра 12 мая наблюдалась нестабильная погода, в частности, дожди, град, в горах выпал снег. В Загатале в 15:08 выпал град, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу.

В результате интенсивных дождей в некоторых горных реках поднялся уровень воды. В реках Горанчай и Талачай произошли паводки, и сошли сели.

Количество выпавших осадков на Большом Кавказе составило 3-5 миллиметров, в Загатале 120 миллиметров (105 процентов месячной нормы), в Балакене – 57 миллиметров, в селе Сарыбаш – 51 миллиметров, в регионе Малого Кавказа – 4-11 миллиметров, в районах Центрального Арана – 2-9 миллиметров, в Газах-Гянджинской зоне – 3-57 миллиметров, в Лянкяран-Астаринской зоне 1-2 миллиметра, в Нахчыванской АР – 1-9, в Баку и на Абшеронском полуострове – 0,6 миллиметра.