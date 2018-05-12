Ученые признали алкоголь и табак самыми опасными наркотиками

2018-05-12 14:38 | www.oxu.az | 7

Алкоголь и табак оказались самыми опасными субстанциями для здоровья всего населения Земли — они уносят больше жизней, чем все остальные вещества, вызывающие зависимость.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Лента.ру,об этом заявляют наркологи в статье, опубликованной в журнале Addiction.

«Каждый пятый взрослый житель Земли хотя бы раз участвует в серьезных попойках каждый месяц, а каждый седьмой человек курит каждый день. И то, и другое заметно повышает шансы заполучить рак или просто умереть в раннем возрасте.

Остальные наркотики употребляются в разы реже», — пишут Эми Пикок (Amy Peacock) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия) и ее коллеги.

В последние годы ученые нашли множество намеков на то, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяжелую психологическую и физиологическую зависимость, но и способствует развитию рака, диабета и множества других тяжелых болезней. Аналогичные новые негативные черты были открыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение уносят каждый год примерно три с половиной и пять миллионов жизней, что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф и некоторых форм рака.

Сегодня многие ученые активно призывают правительства всех стран приравнять спиртное и сигареты к тяжелым наркотикам и запретить их употребление и оборот, так как они уносят не меньше жизней, чем героин или другие опиаты.