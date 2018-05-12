Завтра в Баку до 24 градусов тепла

2018-05-12 14:28 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, умеренный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в субботу.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-16, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью 14-16 градусов, днем 22-24 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пришаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра в течение дня умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 13-14 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер. Температура морской воды составит 16-17 градусов тепла.