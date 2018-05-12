Продлен срок ареста бывшего начальника караула Пенитенциарной службы минюста Азербайджана

2018-05-12 14:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Продлен срок ареста начальника караула Пенитенциарной службы минюста Азербайджана Джейхуна Самедова, обвиняемого в несоблюдении требований Правил по сопровождению двух заключенных в Баку.

Об этом в субботу сказал Trend адвокат Самедова Вилаят Надиров.

Адвокат сказал, что решением суда срок ареста Самедова продлен на три месяца, до 23 августа.

Напомним, что срок меры пресечения в виде ареста в отношении Самедова завершался 23 мая этого года.

Отметим, что 23 октября 2017 года Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях, в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула сбежали на территории поселка Баладжары.

В связи с этим в минюсте был создан оперативный штаб, совместно с другими правоохранительными органами проводятся все необходимые меры по поиску и поимке сбежавших из-под ареста лиц. Для расследования условий и причин произошедшего была проведена всесторонняя принципиальная служебная проверка.