Президент: «В Азербайджане есть большая потребность в профессиональной подготовке»

2017-03-29 06:52 | www.apa.az | 4

Профессиональная подготовка должна широко применяться в Азербайджане, в этом есть большая потребность. Продолжается процесс создания профессиональных учебных заведений, этот процесс необходимо ускорить. Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев заявил в заключительной речи на республиканском совещании в Саатлы по вопросам развития хлопководства.

Глава государства отметил, что данный процесс должен быть сопряжен с общим развитием экономики: «Мы планируем экономическое развитие. Публикуются программы регионального развития. То есть, мы разрабатываем пятилетний план деятельности и то же время программы по промышленности, сельскому хозяйству и другим сферам, показывают нам путь. Поэтому профессиональная подготовка должна вестись в соответствии с ними. Сколько и в каких направлениях должны быть профессиональные школы? Есть большая потребность в создании профессиональных учебных заведений, специализированных в сферах сельского хозяйства, промышленности и туризма, т.к. эти сферы и впредь будут стремительно развиваться в Азербайджане».

Президент Ильхам Алиев отметил необходимость подготовки сельскохозяйственных кадров: «Насколько мне известно, здесь наблюдается определенная нехватка, нам следует привлечь молодежь в данную сферу, стимулировать их, чтобы они знали, что после обретения профессионализма их уровень жизни значительно повысится. Работы в этом направлении велись в прошлом году, продолжатся и в текущем».