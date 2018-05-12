Китай и Узбекистан обсудят «Новый Шёлковый путь»

2018-05-12 14:45 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ – В Ташкенте 14 мая будет проведена международная конференция «Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы «Один пояс - один путь», сообщают в субботу узбекские СМИ.

Согласно информации, основной целью проведения мероприятия является обсуждение перспектив развития двухсторонних отношений между Узбекистаном и Китаем.

Организаторами мероприятия выступили Институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана и Шанхайская академия общественных наук совместно с Академией государственного управления при президенте Узбекистана.

«Один пояс – один путь» – выдвинутая Китаем в 2013 году инициатива по объединению «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века».