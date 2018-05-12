Эмоции участников "Евровидения-2018" в грин-рум (ФОТО)

2018-05-12 14:50 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - 12 мая в Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" состоится финал международного конкурса "Евровидение-2018", сообщает Trend Life.

В конкурсе принимают участие представители 43 стран. В финал из двух полуфиналов (19+18) вышли по 10 стран-участниц, к которым присоединяются Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия и Португалия (страна-хозяйка).

Представляем читателям Trend Life фотографии участников первого и второго полуфиналов конкурса, сделанные в грин-рум.