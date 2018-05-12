Страны ЕАЭС стан согласовывают операции с драгоценными металлами и камнями

2018-05-12 14:55 | www.trend.az | 9

В ЕАЭС сделан еще один шаг ко взаимному признанию пробирных клейм ювелирных изделий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

«Подготовка проекта Соглашения об особенностях совершения операций с драгоценными металлами и камнями на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подошла к завершающей стадии. Это стало итогом совещания заместителей руководителей уполномоченных органов государственной власти стран ЕАЭС совместно с представителями Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) под председательством члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК», - сообщили в пресс-службе.

Соглашение предусматривает взаимное признание пробирных клейм государств-членов в рамках взаимной торговли ювелирными изделиями на таможенной территории Союза. Таким образом, будет устранено препятствие на внутреннем рынке ювелирных изделий ЕАЭС, которое было включено в «дорожную карту» по устранению изъятий и ограничений на 2018-2019 годы.

Отсутствие взаимного признания пробирных клейм на сегодня является одним из факторов, сдерживающих формирование взаимовыгодных торгово-экономических отношений и реализацию конкурентных преимуществ участников рынка ювелирных изделий Союза.