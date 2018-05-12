Президент Ильхам Алиев утвердил повышение зарплаты депутатов и судей

2018-05-12 14:57 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжения о применении закона «О внесении изменений в закон «О статусе депутатов Милли Меджлиса», применении закона «О внесении изменений в закон «О Конституционном суде», применении закона «О внесении изменений в закон «О судах и судьях».

Согласно изменениям, председатель Милли Меджлиса будет получать 2475 манатов (до этого было 2250 манатов), первый заместитель председателя – 2227 манатов (2015 манатов), зампредседателя Милли Меджлиса – 2103 маната (1912,5 маната), председатель комитета - 1980 манатов (1800 манатов), зампредседателя комитета - 1 856 манатов, рядовой депутат - 1732 маната (1575 манатов).

Председатель Верховного суда будет получать зарплату в размере 2280 манатов (2070 манатов). Председатели Верховного суда и апелляционных судов Нахчыванской Автономной Республики будут получать зарплату в размере 2052 манатов. Председателям судов по тяжким преступлениям, суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики, военных судов и административно-экономических судов будет выдаваться зарплата в размере 1 824 манатов, председателям других судов – 1 596 манатов, заместителям председателей всех судов – 1436 манатов.

Изменения вступают в силу с 1 мая 2018 года.

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