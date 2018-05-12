Таджикистан может закупить казахстанские бронешлемы

2018-05-12 14:59 | www.trend.az | 8

Власти Таджикистана заинтересовались бронешлемами казахстанского производства, которые могут в ближайшее время защитить сотрудников таджикских силовых структур, передаёт в субботу ИА "Азия-плюс".

«Недавно мы были в Таджикистане, встречались с министром внутренних дел. Мы представили образцы нашей продукции, рассказывали, какие инструменты у нас есть для стимулирования экспорта. Со стороны Таджикистана, министерств и премьер-министра очень большой интерес, надеемся, что в ближайшем будущем появятся новые контракты в этом направлении», - сообщил председатель правления экспортной страховой компании «KazakhExport» Руслан Искаков.

В сообщении на сайте «KazakhExport» отмечается, что шлемы для спецслужб и органов внутренних дел производятся в Казахстане компанией «KazArms».

Заместитель генерального директора ТОО «KazArms» Илья Пивоваров еще в прошлом году заявил, что компания планирует начать поставки бронешлемов в Таджикистан, Кыргызстан и Иран.