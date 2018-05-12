На некоторых участках дорог в Баку будет ограничено автомобильное движение

2018-05-12 15:02 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 22:00 на участке моста Хатаинского проспекта, выходящего к проспекту Гейдара Алиева, а также на участке моста от проспекта Гейдара Алиева до проспекта Бабека будет полностью или частично ограничено автомобильное движение, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и Бакинского транспортного агентства, распространенном в субботу.

Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки, и указанные работы продлятся до завтрашнего утра.

Просьба к водителям, быть внимательными во время движения на указанных участках дороги и соблюдать правила дорожного движения.